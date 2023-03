Jugendstück im RLT in Neuss Wo ist die Grenze zwischen kritischem Bewusstsein und Querdenken?

Die gebürtige Düsseldorferin und derzeitige Wahl-Berlinerin Kohlert schrieb das Stück zu Beginn der Krise. Nun feiert es am kommenden Samstag, 4. März, Premiere im RLT. Konzipiert, so Regisseurin Frances van Boeckel und Dramaturg Olivier Garofalo vom Neusser Landestheater, sei das Schauspiel speziell für junge Menschen ab 13 Jahren. Vor allem, weil die von Kohlert verwendete Alltagssprache die Jugendlichen auf leichte Art und Weise „mit ins Boot“ hole, ja, sie für die Kern-Problematik des Stückes sensibilisiere. Und die lautet: Wo ist die Grenze zwischen kritischem Bewusstsein und Querdenken? „Wir alle haben ein hohes Interesse an einer aufgeklärten und kritisch-reflektierten Jugend“, sagt Garofalo. Aber die Konturen zwischen gesunder und vernunft-geleiteter Kritik einerseits und verschwörungs-mythologischen Thesen andererseits werden in Zeiten globaler Vernetzung zusehends undeutlicher und deren Inhalte vermischen sich immer stärker miteinander. Das Ergebnis: grotesk. Jonas, der Protagonist der Inszenierung und in den kommenden Wochen gespielt von Anton Löwe, fühlt sich verfolgt, weil er die Wahrheit über 5G, Bill Gates, Impfungen und Aliens kenne und sie allen erzählen, die „Schlaf-Schafe“ alle aufwecken will.