Bernd Herten nach Segway-Unfall : Der eingegipste Oberst

Sechs Monate vor dem Wahltermin macht Bernd Herten, designierter Oberst der Neusser Bürgerschützen, einen Mitleid erregenden Eindruck. Doch der Metzgermeister ist optimistisch. Zur Kirmes will er wieder fit sein. Foto: Eiko Pate/NBSV/Eiko Pate

Neuss Der designierte Neusser Oberst Bernd Herten hat sich auf einer Segway-Tour in Köln Brüche im linken Ellenbogen und dem rechten Handgelenk zugezogen. Bis Kirmes will er aber wieder fit sein.

Von Christoph Kleinau

Mitten im Winter sind Kurzarmhemden für Bernd Herten derzeit eine echte Mode-Option. Denn seine Unterarme halten Gipsverband und dicke Mullbinden warm, seit der designierte Oberst des Neusser Bürger-Schützen-Vereins bei einer Segway-Tour auf der Hohenzollernbrücke in Köln gestürzt ist und seinen Metzgermeister-Body mit beiden Armen aufzufangen versuchte. Das gelang nur bedingt, denn dabei zog sich der 51-Jährige Brüche im linken Ellenbogen und des rechten Handgelenks zu.

Seitdem wird Herten mit Genesungswünschen regelrecht überschüttet. Das habe ihn tief beeindruckt, schreibt der Patient aus dem Lukaskrankenhaus via Facebook unter die vielen Kommentare zu seinem Malheur. In der Klinik musste er sich am Montag noch einmal behandeln lassen, weil am lädierten Ellenbogen, der bis zur Schulter eingegipst wurde, etwas nachzujustieren war. Am heutigen Mittwoch hofft er, wieder nach Hause entlassen zu werden.

Dieser „Fall“ beschäftigt die Gemüter aber nicht nur, weil der Grenadier Herten eine Type und nicht nur im Regiment populär ist. Sorgenvoll fragen viele auch bei ihm an, ob er denn bis zur Neusser Kirmes wieder fit sein wird. Hertens Antwort ist eindeutig: „Ich bin fest davon überzeugt, mich am 6. August der Wahl zum Oberst stellen zu können.“

Die Nachricht von seinem Unfall macht Herten in den sozialen Medien zu einem „König der Klicks“. Eiko Pate, der den Rekonvaleszenten im Auftrag des Neusser Bürger-Schützen-Vereins aufsuchte und am Freitag einen kurzen Text dazu im Internet veröffentlichte, berichtet, dass der Beitrag alleine auf Facebook von 6500 Menschen gelesen worden sei – und von mehr als 100 kommentiert wurde. Diese ungeahnte Popularität nutzt Herten auch als Werbebotschafter. Im Netz kursiert ein Bild, auf dem er mit seinen steif geschienten Armen das Plakat für das Frühlingskonzert des Musikvereins Holzheim am 2. April hält. Nettobotschaft: Der Vorverkauf hat begonnen. Karten sind auch bei Birgit Herten in der Metzgerei an der Steubenstraße erhältlich. Auch dort gibt es derzeit nur ein Thema.

Durch den Unfall regelrecht stillgelegt zu sein, kann Herten kaum ertragen. „Wenn ich so liege, werde ich verrückt“, sagt der Handwerksmeister der aktuell „nichts machen kann. Nur telefonieren.“ Froh ist er deshalb, das Sohn Christoph Herten im Unternehmen ist und sein Team mit großen Anstrengungen die Lücke schließt. „Mitte März sieht die Welt aber wieder anders aus“, hofft der Chef. Dann glaubt er, zumindest die rechte Hand wieder belasten zu können. Spätestens im April will er auch wieder mit dem Reittraining der Neusser Korpsführer einsetzen. „Dafür braucht man halt beide Arme.“ Bis dahin hat Stefan Lülsdorf als designierter Adjutant in der Reithalle das Kommando.