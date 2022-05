Bienen-Pädagogik in Neuss-Uedesheim : In diesem Schaukasten summt‘s

Uedesheim In Uedesheim kann man jetzt auf Tuchfühlung mit einem Bienenvolk gehen – Der Schaukasten von Peter Knoch bietet Einblick in das Leben der Biene.

(jasi) Rund zwei Jahre ist es her, da sorgte Peter Knoch aus Uedesheim mit einem einzigartigen Automaten für Aufsehen. Seitdem können sich Passanten an der Deichstraße leckeren Honig aus eigener Herstellung „ziehen“, den der 42 Jahre alte Hobby-Imker dort bereitstellt. Rund 200 Arbeitsstunden steckte Knoch in den liebevoll gestalteten Kasten, der sich immer noch großer Beliebtheit erfreut – schließlich ist das „flüssige Gold“ regelmäßig ausverkauft.

So hat er nun einen Bienenschaukasten am Ende seines Gartens am Deich – 100 Meter hinter der Rheinterrasse in Richtung Fleher Brücke – platziert. Dort können Interessierte einem Bienenvolk ganz nah kommen. „Gerade für Kinder ist es immer spannend, das Gewusel der Bienen zu beobachten“, sagt Knoch, der nicht nur in den sozialen Medien (dort machte er auf den neuen Kasten aufmerksam) positive Rückmeldungen erhielt, sondern auch aus der Nachbarschaft. „Ich werde regelmäßig angesprochen“, sagt der Uedesheimer.