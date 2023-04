Neben der Skulpturenhalle in Neuss Im Anbau von Thomas Schütte

Der Erweiterungsbau hebt sich nicht nur farblich von der Skulpturenhalle ab: Er steht auch etwas tiefer als die Halle, die sich erhaben in der ansonsten flachen Feldlandschaft präsentiert. Doch genau wie die Skulpturenhalle ist der Bau ein Gesamtkunstwerk: Nur die „edelsten Materialien“ sind laut Schütte zum Einsatz gekommen. So stammt der glasierte Klinker, so verrät es der Bildhauer, von einem Unternehmen, das als einziges in Nordrhein-Westfalen noch mit Ringofenbrand arbeitet. Davon heben sich bunte Vorhänge in kräftigen Farben ab. „Was sich bewährt hat, haben wir wieder eingesetzt“, sagt Schütte, der so auch wieder den Düsseldorfer Architekten Lars Klatte, RKW Architektur+, hinzugezogen hat – Jürgen Findeisen aus Neuss fertigte das Modell.