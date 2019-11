Einkaufslage in Neuss : Der allmähliche Imagewandel des Meererhof

Einkaufslage in Neuss

Laden vergrößert, Vertrag verlängert: Gerrys am Meererhof. Foto: FSK 1. Real Estate GmbH/Andreas Keßler

Neuss Vor einem Jahr wurde die Mainzer „FSK 1.Real Estate GmbH“ neuer Eigentümer von 5000 Quadratmetern Ladenfläche am Meererhof sowie 100 Stellplätzen darunter.

Unzufrieden mit dem, was seitdem erreicht werden konnte, ist der geschäftsführende Gesellschafter Axel Froese nicht. Aber er gibt gerne zu: Um einen Imagewandel herbeizuführen, braucht man Zeit und Geduld.

Aber eben nicht nur. Im Januar, kündigt sein Mit-Gesellschafter Andreas Keßler an, eröffnet der Stoffhandel „Yama-Stoffe“ der Familie Wachowius. Mit drei Ankermietern aus dem Bereich Handel hätten gerade erst langfristige Mietverträge abgeschlossen werden können. Zu diesen gehört auch das Fachgeschäft „Gerrys Braut-und Festmoden“, von Gerlinde Töller, das sich auch in der Fläche vergrößert und gerade erst die neue Räume der Öffentlichkeit vorgestellt hat.

Ebenfalls im Januar eröffnet der „Berufsbegleitende Dienst (BBD), eine gemeinnützige GmbH, die behinderte Menschen im Arbeitsalltag begleitet. Mit der „Logistik Plus GmbH“ konnte ein weiterer Personaldienstleister für den Standort gewonnen werden, wo auch noch eine Wellness-Massagepraxis und ein Kosmetikstudio angesiedelt werden konnten. Die Mietverträge stehen, mit weiteren Interessenten stehe man in Verhandlungen, sagt Froese.

Dass noch Fläche verfügbar ist, erwies sich in einem Fall sogar als Glück. Denn weil das Haus der Jugend am Hamtorwall saniert wird, kommen die Büros der Einrichtung vorübergehend am Meererhof unter.