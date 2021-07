Zahngesundheit in Neuss : Dentallabore haben wieder gut zu tun

Relindis Tegtmeier führt in zweiter Generation ein Dentallabor an der Adolf-Flecken-Straße. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Zu Beginn der Corona-Pandemie scheuten viele den Besuch beim Zahnarzt. Das hat sich mittlerweile geändert – und so haben auch die Zahntechniker wieder volle Auftragsbücher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Iris Wilcke

Die Corona-Pandemie ist auch an den zahntechnischen Laboren in Neuss nicht spurlos vorbeigegangen: Erst blieben die Zahnarztpatienten aus Angst und Unsicherheit weg und nun gibt es eine massive Zunahme des Zähneknirschens. Aber auch kosmetische Arbeiten werden verstärkt angefragt, denn durch das Masketragen in der Öffentlichkeit sind „Baustellen“ im Mund nicht sichtbar.

Relindis Tegtmeier führt in zweiter Generation ein Dentallabor in der Neusser Innenstadt und blickt auf ein bewegtes Jahr zurück: „Im letzten Jahr beim ersten Lockdown hatten wir erstmal weniger Arbeit, da die Patienten vor Angst und Unsicherheit wegblieben und die Empfehlung war, dass sich beim Zahnarzt nur Notfälle vorstellen.“ Inzwischen seien ihre gut 20 Mitarbeiter aber wieder im Normaleinsatz, denn nun zeigt sich seit Anfang des Jahres eine andere Entwicklung: Durch das Tragen der Masken sind die Patienten etwas entspannter, wenn zahntechnische Arbeiten auch mal einen Tag länger im Labor sind, so dass auch optionale oder kosmetische Reparaturen oder Neuanfertigungen nun eher vorgenommen werden. „Dennoch sind wir sehr darauf bedacht, dass die Menschen ihre Arbeiten so schnell wie möglich wieder bekommen.“ Dort steckt nämlich nicht nur ein kosmetischer Aspekt, der dank Maske im Moment etwas in den Hintergrund gerät, dahinter, sondern auch ein ganz praktischer: Nahrungsaufnahme. Wenn ein Teil der Zähne fehlt, kann der Patient nicht kauen und unter Umständen nur flüssige oder weiche Nahrung zu sich nehmen.

Info Stress kann Grund für Zähneknirschen sein Was Bei vielen Erwachsenen ist eine Stressreaktion oder das Verarbeiten seelischer Probleme im Schlaf der Auslöser für Zähneknirschen. Wie Stressabbau kann durch Entspannungstechniken und Physiotherapie erfolgen. Gegen das Knirschen und Pressen der Zähne setzt der Zahnarzt Aufbissschienen ein.

Als zahntechnisches Labor arbeitet die Geschäftsführerin im Schulterschluss mit Zahnärzten, denen sie auch in der Pandemie ein zuverlässiger Partner sein will. Denn: „Das Zähneknirschen zum Beispiel hat massiv zugenommen. Durch die Belastungen im Homeoffice und in der Kinderbetreuung sind die Menschen zunehmend verspannt. Das führt nicht nur zu Beschädigungen der Zähne, sondern auch zu Kopf-, Nacken- oder gar Rückenschmerzen und dann kann neben der seelischen Belastung auch eine Arbeitsunfähigkeit drohen.“ Aufbissschienen versprechen dort eine Entlastung und die werden an den 15 Arbeitsplätzen, die coronabedingt durch Plexiglasscheiben getrennt sind, angefertigt.

Insgesamt ist das Thema Zähne eher unangenehm und schambesetzt, weiß die Zahntechnikermeisterin zu berichten und es geht um mehr, als nur eine gute Brücke oder Prothese herzustellen. „Die Freiheit bei der Nahrungsaufnahme ist das eine, Selbstvertrauen, ein unbeschwertes Bewegen in der Gesellschaft und ein herzliches Lachen das andere,“ gibt die 58-jährige Mutter von erwachsenen Zwillingsmädchen zu Bedenken.

Ihren Mitarbeitern wollte Tegtmeier, die mit ihrem Labor in diesem Jahr das 65-jährige Bestehen feiert, größtmögliche Orientierung geben und hat neben der selbstverständlichen Umsetzung aller Hygiene- und Abstandsregeln auch in den Phasen der Kurzarbeit versucht, Wünsche der Mitarbeiter umzusetzen, denn auch bei ihnen musste die Betreuung von Kindern gewährleistet werden.

„Wir waren aber zu jeder Zeit arbeitsfähig,“ betont sie „und konnten den Betrieb auch punktuell hochfahren, wenn bei unseren Zahnärzten der Bedarf wieder anstieg.“

Auch heute noch wird der ausgelieferte Zahnersatz mehrfach desinfiziert und gesondert verpackt. „Transparenz ist das wichtigste und so werden die Werkstücke auch erst vor den Augen des Patienten ausgepackt.“