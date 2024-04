Grenadierkorps Neuss Kleinkaliber-Debütant wird gleich Korpssieger

Der neue Korpssieger wurde in Neuss geboren, wuchs in Holzheim auf und lebt heute in Korschenbroich. Seine Schützenkarriere begann Bautze, der seit fünf Jahren beruflich selbstständig ist und zum Beispiel Terrarien für zoologische Gärten baut, bei den Edelknaben in Lüttenglehn. Später schloss er sich dem Hubertus-Fanfarenkorps Holzheim an und wechselte, als dieses sich auflöste, zu den Neusser Grenadieren. Im Zug „Et jeht net ohne“, in den ihn sein Bruder vor drei Jahren holte, wird kommende Woche der Zugkönig ermittelt. Bautze rechnet sich jetzt echte Chancen aus.