Standbild des Neusser Ehrenbürgers weicht Bauarbeiten : Frings-Denkmal wurde versetzt

View this post on Instagram

Unsere Kollegen von der Infrastruktur Neuss lassen den Kardinal fliegen. 😮😮😮 Das Denkmal zu Ehren des in Neuss geborenen späteren Erzbischofs von Köln wurde heute Morgen durch das Team von Steinmetz Harald Kuhn um rund 30 Meter versetzt. Hintergrund ist die laufende Baumaßnahme auf der Quirinusstrasse. Während der Bauzeit dient die Ecke Krämergasse/Freithof als Zufahrt für Anlieger und Rettungsdienste. 🚒 *jue* #kardinalfrings #neuss #infrastrukturneuss