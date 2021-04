Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Miteinander der Kulturen : „Wir sind Kommunikationsarchitekten“

Deniz Elbir ist Beauftragter für Diversität, Integration und Antirassismus der Stadt Neuss. Foto: Vladimir Wegener

Neuss Deniz Elbir will in seinem neuen Job auch die interkulturelle Kompetenz der städtischen Mitarbeiter stärken. Er sagt, es gehe darum Erfahrungen auszutauschen, um zu sehen, was man besser machen könne.