„Neuss steht auf gegen Rechtsextremismus“ Neuss feiert seine Vielfalt – Tausende Demo-Teilnehmer

Dass man nicht früh genug anfangen kann, menschliche Werte zu vermitteln, bewies Yvonne Tuchel, die mit ihren beiden kleinen Töchtern Maya und Anni zur Demo kam. „Es ist wichtig, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dass wir mehr sind“, sagte sie. Auf einem ihrer Schilder in Regenbogenfarben war „Unser Deutschland ist bunt“ zu lesen. Für den Spruch „Ich stricke nur rechts“ entschied sich wiederum Gaby Kohler aus Korschenbroich. „Es ist Zeit aufzustehen. Jeder Einzelne zählt – viele kleine Gruppen ergeben ein Ganzes“, sagte sie. Was ihre Begleitung Ulrike Sonderland Angst macht: Rassistische Äußerungen scheinen immer salonfähiger zu werden, finden ihren Weg verstärkt in die Mitte der Gesellschaft. Von Furcht sprach auch Michael Schnabel, der mit einer großen „Kein Bock auf Nazis“-Fahne aus Grevenbroich angereist war. In Anbetracht der immer weiter erstarkenden AfD im Osten „kann einem angst und bange werden“, sagt er. Als Mitorganisator stark vertreten war auch die St.-Augustinus-Gruppe. „Es ist uns ein großes Anliegen, in diesen Tagen ein klares Zeichen zu setzen“, so Geschäftsführer Andreas Degelmann.