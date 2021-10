Demonstration am Neusser Pierburg-Werk : Mitarbeiter fürchten sich vor Jobverlust

Um 7 Uhr trafen sich rund 60 Demonstranten vor dem Pierburg-Werk in Neuss. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Am Industrieaktionstag der IG Metall am Freitagmorgen wurde auch vor der Pierburg-Zentrale in Neuss demonstriert. Worum ging es den Teilnehmern dabei?