Konzert in Neuss Delian-Quartett freut sich auf Wiedersehen im Zeughaus

Und so heißt es am Freitag, 20. Oktober, ab 20 Uhr, „Brecht im Spiegel“. Angela Winkler wird in dem gemeinsamen Programm nicht nur zeitlose Texte des Dramatikers zitieren, sondern auch in der Tradition der österreichisch-amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Lotte Lenyas Lieder von Kurt Weill, Hanns Eislers und Franz Servatius Bruniers singen. Auch einige Ohrwürmer werden darin zu finden sein.