Neusser bereisen Uganda Brandschutzübung mit Patenkindern

„Fire, leave the room!“ tönt es sodann im Chor durch den Versammlungsraum. Bei der praktischen Übung im Schlafsaal wird schnell klar, warum der „Fire Drill“ so wichtig ist: Eng an eng liegen bis zu 40 Kinder in Etagenbetten nebeneinander. Die wenigen Kleidungsstücke sind im Raum auf Leinen verteilt und hängen auch über den einfachen Glühbirnen, die für Licht sorgen. „Die Gefahren, die von elektrischem Licht ausgehen können, sind den Kindern nicht bewusst,“ so Marius Wunsch. Daher sei es so wichtig, nicht nur das richtige Verhalten im Brandfall zu Üben, sondern auch präventiv zu wirken, damit es erst gar nicht so weit kommt.