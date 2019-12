Nach fast 75 Jahren : Die letzte Druckerei in Neuss schließt

Neuss Decker Druck wird mit „Das Druckhaus“ in Korschenbroich verschmolzen, verpasst daher das Firmenjubiläum.

Kaufen wollten die Druckerei Decker schon viele. Doch die Inhaber ahnten, dass das Interesse vor allem der Kundendatei mit bundesweit gepflegten Kontakten galt und nicht dem Unternehmen oder seinen Angestellten. Deshalb blieben Hermann und Martina Decker abweisend. Trotzdem gehen zum Jahresende in dem letzten Betrieb, der noch in Neuss druckt, die Lichter aus. Und das erklärt Martina Decker mit dem Begriff praktische Fusion. „Nur Lieferung und Rechnungslegung ändern sich“, sagt sie.

Zum 1. Januar geht Decker Druck, derzeit in dritter Generation geführt, im Unternehmen „Das Druckhaus“ von Uli Beineke und Jakob Dickmanns in Korschenbroich auf. Die hatten schon die Derikumer Druckerei Schröder (Filigran Laser) übernommen.

Die kleine Truppe, zu der bis vor kurzem noch zwei Drucker gehörten, machte Decker Druck flexibel und die Arbeit erfüllend. Denn vom Layout am Computer über die Herstellung der Platten und den Druck bis hin zum Versand war jeder an fast allen Arbeitsschritten beteiligt. „Man sieht das Endprodukt“, sagt Decker. Andererseits bedeutete das gerade bei vollen Auftragsbüchern eine echte Plackerei.

Am Freitag verabschiedet sich Decker Druck von „Kunden, die uns am Herzen liegen“, mit einem Umtrunk. Zu den geladenen Gästen gehört auch Stadtarchivar Jens Metzdorf, der die „praktische Fusion“ aus ganz praktischen Erwägungen bedauert. „Deckers sind unkompliziert, zuverlässig und unglaublich fleißig“, sagt er. Etliche Jahrbücher der Reihe „Novaesium“ entstanden an der Kölner Straße, wohin er auch viele Aufträge vergab, die keiner Ausschreibung bedurften. Und wie er nutzten viele Neusser Vereine, Kirchengemeinden, aber auch die Krankenhäuser und das Theater den kurzen Weg nach Gnadental, wenn sie etwas zum „Aus-Druck“ gebracht haben wollten. Denn die Bandbreite dessen, was auf Decker-Maschinen möglich war, ist groß.