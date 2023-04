Restaurants in Neuss Wirt des „Davids im Engels“ übernimmt Gastronomie in Grimlinghausen

Das Landhaushotel an der Hüsenstraße, das im vergangenen Jahr als Hotel Garni – also nur mit Frühstücksangebot – wiedereröffnet werden konnte, kann demnächst ein gastronomisches Rundum-Paket anbieten. Denn Julius Ramakers und Patrick Kempka, die den lange leer stehenden Hotelkomplex übernommen haben, konnten David Esser als Pächter für den Gaststätten- und Restaurantbetrieb gewinnen. Der Umbau läuft, sagt Ramakers, wann aber eröffnet werden könne, hänge von Esser ab. Denn der ist noch in Weckhoven gebunden.