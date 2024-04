David Zülow aus Neuss beim Parlamentarischen Abend Familienunternehmer als ehrlichste Partner der Politik

Als Akteure in der Region nehmen die Familienunternehmer nach Aussage des Neussers Zülow für sich in Anspruch, immer die größten – und meistens auch die einzigen – Sponsoren und finanziellen Förderer ehrenamtlichen Engagements zu sein. Ihre Unternehmen seien zudem beim Anbieten von Ausbildungsplätzen einsame Spitzenreiter, stoßen aber auch immer wieder auf das Problem, dass zu wenig junge Menschen ihre Zukunft in Industrie, Gewerbe oder Handwerk suchen. „So lange das Märchen der besseren Einkommens- und Aufstiegschancen für Akademiker eisern an unseren Schulen weiterverbreitet wird, kämpfen wir gegen Windmühlen“, stellte Zülow nüchtern fest.