Unternehmer aus Neuss : David Zülow geht für TV-Doku unter die Bergsteiger

Die Dokumentation „Wie geht ,Wir‘? – Experiment am Berg“ mit David Zülow (r.) ist am Montagabend um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Foto: SWR/i&u TV

Neuss Der Neusser Unternehmer David Zülow nimmt an einem ganz besonderen Experiment teil und versucht sich als Bergsteiger in den Walliser Alpen. In einer TV-Doku geht es dabei um Zusammenhalt.

Da oben wird die Luft ganz schön dünn! Und auf den ersten Blick scheint das Ziel für alle, die nicht regelmäßig unter die Bergsteiger gehen, auch ganz schön hoch: Auf den 4017 Meter hohen Weissmies in den Walliser Alpen (Schweiz) soll es gehen – für die neue ARD-Themenwoche „Wir gesucht – was hält uns zusammen“. Eine Idee und Herausforderung, die der Neusser Unternehmer David Zülow, der zugleich NRW-Landesvorsitzender des Wirtschaftsverbands „Die Familienunternehmer“ ist, enorm spannend fand. Also hat er kurzerhand an der Bergtour teilgenommen. Zu sehen ist das Ergebnis am Montag, 7. November, ab 20.15 Uhr in der ARD.

Zudem wird die 45-minütige Dokumentation mit dem Titel „Experiment am Berg“ ab Sonntag, 6. November, 18 Uhr, laut Sender in der ARD-Mediathek verfügbar sein. „Für sechs Menschen ohne Bergerfahrung ist es das Abenteuer ihres Lebens. Eine große Herausforderung für alle, gemeinsam schaffen sie es besser“, teilt der Sender mit. Im Vorbereitungscamp treffen die Teilnehmer zum ersten Mal aufeinander. Die Dokumentation begleitet sie dabei, wie sie von Profis den Umgang mit Sicherheitsseil, Karabiner und Eispickel lernen – und versuchen, in nur einer Woche ein Team zu werden. Sie müssen sich hundertprozentig aufeinander verlassen können, auch wenn die Luft dünner wird. Aber haben sie es auch bis zum Gipfel geschafft? Und wie sind die Teilnehmer, die sich zuvor nicht kannten, miteinander klargekommen? Die Antworten darauf gibt es in der Dokumentation.

Die ARD-Themenwoche läuft vom 6. bis 12. November. Sie spürt der Frage nach: „Gibt es das große ,Wir‘ überhaupt noch – oder driften wir auseinander?“. Dabei geht es auch darum, Unterschiede zu überwinden und wie es gelingt, das große Ganze, die Gesellschaft, zusammenzuhalten.

