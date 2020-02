Unternehmer aus Neuss : David Zülow in neuer Funktion zu Besuch beim Landrat

David Zülow in neuer Funktion zu Besuch beim Landrat

Neuss Zu seinem Antrittsbesuch als Landesvorsitzender des Verbandes „Die Familienunternehmer“ war der Neusser David Zülow jetzt bei Landrat Hans-Jürgen Petrauschke im Grevenbroicher Ständehaus zu Gast.

Lobende Worte fand Zülow für die Wirtschaftsfreundlichkeit der Kreisverwaltung. „Mit seinen Serviceversprechen, für die der Kreis als mittelstandsorientiert zertifiziert ist, finden Unternehmen hier verlässliche Rahmenbedingungen. Auch in der Digitalisierung ist er mit seinen selbstentwickelten Apps bundesweit ein Vorreiter“, so der Vorsitzende der Familienunternehmer in Nordrhein-Westfalen.