Kirchengemeinde am Norfbach in Neuss Neuer Jugendchor soll andere Zielgruppe ansprechen

Mit einem Jugendchor möchte David Jochim, Kantor der Evangelischen Kirchengemeinde Am Norfbach, ab Mittwoch, 13. März voll durchstarten. „Es wird Zeit, dass junge Menschen ab zwölf Jahren bei uns eine musikalische Heimat finden,“ so der Musiker. Geprobt wird jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr in der Friedenskirche Norf, Uedesheimer Straße 50. Die Anmeldung kann per WhatsApp an David Jochim unter 0157-80 63 18 61 erfolgen.