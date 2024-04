David Greiner gibt Einführungen und Nachgespräche Zum ersten Mal beim Shakespeare-Festival in Neuss

Aufgewachsen ist er nämlich in einer Musikerfamilie nahe München, seine Gesangsausbildung machte er als als Countertenor in London. Seit 1999 lebt er in Rom und wechselte dort 2003 zum Barriton. Am Konservatorium S. Cecilia in Rom hat er einen Lehrauftrag für deutsche Phonetik und Literatur. Aber auch einige Theater- und Opernhäuser hat er kennengelernt: Nach seinem Abitur arbeitete er als Regieassistent und Disponent an der Bremer Oper, am saarländischen Staatstheater war er zunächst als Musikdramaturg tätig und schließlich kommissarischer Operndirektor. Dann wurde er Chefdramaturg an der Oper Wuppertal, für die er auch Vermittlungsarbeit wie Publikumsbetreuung und Nachgespräche übernahm.