Neuer Finanzchef bei Arndt in Neuss Vom Burger-Riesen zum Auto-Spezialisten

Büttner hat an der Bergischen Universität Wuppertal studiert und bringt über 20 Jahre Berufserfahrung in den Finanzabteilungen von unterschiedlichen Unternehmen mit. Vor seiner Zeit bei der Burgerkette Five Guys war er Head of Planning Germany in der Finanzabteilung bei KFC sowie Senior Associate bei PwC. Der berufliche Alltag von David Büttner ist dabei geprägt vom schnellen Geschäft und einer starken Wachstumsstrategie sowie großer Nähe zum Tagesgeschäft. „Ich habe in all meinen Jobs von Beginn an im Laden mitgearbeitet, um das Geschäft zu verstehen. Das möchte ich bei Arndt fortführen, denn nur so kann man ein Gespür für das Unternehmen bekommen“, sagt Büttner.