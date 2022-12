An der Rennbahn in Neuss Dauerlösung für Hochwasserschutz

Die Hochwasserschutzwand an der Rennbahn soll dauerhaft abgestützt werden. Nachdem der Bauausschuss dem Vorhaben bereits zugestimmt hat, ist allerdings noch ein positives Votum des Stadtrats erforderlich. Das Thema kommt daher in der nächsten Sitzung des Gremiums auf den Tisch. Der Stadtrat tagt am Freitag, 16. Dezember, ab 16 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses.