Kulturperlen in Neuss Das Wunder der Obertorkapelle

Ortsfremde, die achtlos durch das Obertor hasten, mögen sie vielleicht übersehen. Doch wer sich einen Moment Zeit nimmt, erkennt, dass dort, gleich neben dem Bauwerk eine Kapelle liegt, die sich beinahe nahtlos in das Wahrzeichen einfügt. „Es ist ein Stück vom selten gewordenen alten Neuss, das sich hier in die Gegenwart gerettet hat“, schrieb der Neusser Historiker Joseph Lange, als er 1962 einen Text über die Kapelle in der Kirchenzeitung des Erzbistums Köln veröffentlicht hat.