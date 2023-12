Neusser erklärt Barbarazweige Ein blühendes Wunder zur Weihnachtszeit

Da verwundert es kaum, dass Deiringer auch einiges über das „Weihnachtswunder“ der „Barbarazweige“ erzählen kann. Es ist ein alter und in Teilen fast vergessener Brauch, bei dem am 4. Dezember Zweige von Obstbäumen geschnitten und anschließend in eine mit Wasser gefüllte Vase gestellt werden. Pünktlich zu den Festtagen sollen sich die Knospen öffnen und einen süßen Duft im Weihnachtszimmer verströmen. Das Phänomen lässt sich naturwissenschaftlich erklären: Damit das Aufblühen funktioniert, müssen die Zweige draußen schon einige Frostphasen miterlebt haben. Steht der abgeschnitte Zweig nachher bei Zimmertemperatur in der Wohnung, werden in ihm gewissermaßen die Frühlingsgefühle aktiviert, so dass er beginnt, auszutreiben. Wenn es bis zum 4. Dezember noch keinen Frost gab, empfehlen Experten den abgeschnittenen Zweig für einige Stunden in die Tiefkühltruhe zu legen, ehe er in eine Vase mit lauwarmem Wasser gestellt wird.