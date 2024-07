Was gibt es zu entdecken? Das Wissenschaftsschiff kommt wieder nach Neuss

Bei ihrer Tour 2024 geht die „MS experimenta“ an insgesamt 19 Orten vor Anker und macht Wissenschaft und Technik spielerisch erlebbar. Die erste Station war Speyer, es folgte ein Heimspiel in Heilbronn, wo das Schiff beim KI-Festival erkundet werden konnte. Insgesamt stehen Anlegestellen in vier Bundesländern auf der diesjährigen Tourliste. Und: Erstmals beteiligt sich die MS experimenta am 3. Oktober beim Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ – gemeinsam mit dem Duisburger Hafen. Danach ist die schwimmende Wissenswelt wieder auf dem Neckar unterwegs, bevor die Tour vom 6. bis 10. November in Haßmersheim endet.