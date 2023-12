Fotos aus Neuss Das waren die Bilder des Jahres 2023

Am Freithof, am Grüner Weg und am Reckberg finden in diesem Jahr archäologische Grabungen statt. Am Reckberg, einem Zentrum des Unesco-Weltkulturerbes niederrheinischer Limes in Neuss, stellen die Archäologen am 26. Oktober Funde vor, die eine Römersiedlung samt Gräberfeld belegen.