Deutsche Kammerakademie in Neuss Ein Konzert mit aufregender Vorgeschichte

Pünktlich begann am Sonntag das vierte Abonnementkonzert der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) mit dem attraktiven Titel „Souvenirs“ im Zeughaus. Das war keineswegs ohne Risiko, denn am Abend zuvor hatte die DKN dasselbe Programm im schweizerischen Thonon-les-Bains am Genfer See gespielt. Während die Musiker am Sonntag den Flieger nehmen konnten, musste Orchestermanager Martin Jakubeit die drei Violoncelli und den Kontrabass mit dem Auto gen Neuss fahren. Das Konzert am Genfer See war mit 440 Karten ausverkauft: Die DKN erwies sich damit einmal mehr als effektivster Werbeträger für die Stadt Neuss.