Fahrradklima-Test des ADFC Für Fahrradfahrer bleibt Neuss nur Mittelmaß

Wenn man es positiv sehen möchte, dann hat sich Neuss in der Wahrnehmung von Fahrradfahrern zumindest nicht verschlechtert. Eine wesentliche Verbesserung ist beim Blick auf den am Montag veröffentlichten „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) allerdings auch nicht festzustellen. So erhielt die Quirinusstadt mit dem Durchschnitt von 4,0 (als Schulnote zu werten) dieselbe Bewertung wie bei der letzten Erhebung im Jahr 2020. In ihrer Kategorie (Städte zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner) belegt Neuss bundesweit Platz 18 von 40, landesweit immerhin Platz vier von 15. Mit einer Gesamtbewertung von 3,24 liegt die Stadt Erlangen bundesweit auf dem ersten Platz.