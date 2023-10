Traditions-Restaurant in Neuss Aus für das Spaghetti-Haus

Bei Google ist bereits der Hinweis „Dauerhaft geschlossen“ zu lesen. Und auch in den sozialen Netzwerken hat sich die Nachricht bereits verbreitet, die gut und gerne als Schlag für die Neusser Gastronomie-Szene bezeichnet werden kann: Das Spaghetti-Haus an der Rheinstraße ist Geschichte. Das bestätigten die Betreiberinnen am Montag auf Nachfrage. „Aus persönlichen Gründen“, erklärt Susanne Schoepe, Schwester von Geschäftsführerin Beatrice Nosal, möchte zu den Hintergründen aber nicht näher ins Detail gehen. Fest stehe: Die Entscheidung, den Betrieb aufzugeben, habe man sich nicht leicht gemacht, nicht nur wegen der vielen Stammkunden, sondern auch wegen der zum Teil langjährigen Mitarbeiter. Das Gebäude soll nun verkauft oder verpachtet werden.