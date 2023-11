Im Neusser Zeughaus Das sind die Solistinnen beim Konzert junger Künstler

Wenn die Cellistin Ronja Theismann das Konzert eröffnet, ist es für sie erst das zweite Mal, dass sie als Solistin von einem Orchester begleitet wird. „Das wird eine neue Erfahrung, ich freue mich schon sehr darauf“, erzählt die 15-Jährige. Drei Stücke von Peter Tschaikowski für Violoncello und Streicher hat sie für das Konzert vorbereitet. Ronja Theismann kommt aus einer musikalischen Familie, mit neun Jahren hat sie angefangen, Cello zu spielen – „inspiriert wurde ich durch den Hanni und Nanni Film“, erzählt die Schülerin. Unterricht nahm sie zunächst in der Musikschule in Bad Homburg, später kam sie an das Dr. Hoch's Konservatorium in Frankfurt. Als sie vor einem Jahr mit ihrer Familie nach Neuss gezogen ist, führte sie ihr Weg an die Musikschule Neuss. Dort lernt sie in der Klasse von Joana Kröger.