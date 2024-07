Neuheiten auf dem Selbsterntefeld in Neuss Wo bald jeder eine Wassermelone tragen kann

Ich suche immer nach Ideen, wie sich das Angebot erweitern lässt“, sagt der Landwirt, der auf Gut Vockrath aufgewachsen ist. Vor rund vier Jahren hat er auf einem nahegelegenen Feld, unweit der Neusser Raketenstation, Gemüse zum Selberernten angebaut. Das funktioniert so: Die Kunden kommen vorbei, suchen sich aus, was sie brauchen und greifen dann selbst zum Erntemesser. Bezahlt wird an einer Kasse vor Ort – auf Vertrauensbasis. Das Projekt ist für Heinz-Georg Rath eine Herzensangelegenheit: Zum einen hätten die Kunden so die Chance, besonders frische Produkte zu erhalten, die weder lange Lagerzeiten noch weite Transportwege hinter sich haben. Zum anderen könnten Kinder, aber auch Erwachsene kennenlernen, woher die Lebensmittel stammen, wie sie in der Natur wachsen und gedeihen, ehe sie geerntet werden können. In diesem Jahr hat der Landwirt das Angebot also um Blumen zum selber schneiden erweitert. Aber auch einige Gemüsesorten sind neu im Sortiment: Dazu gehören etwa Auberginen, die derzeit neben Kartoffeln, Zwiebeln, Salat und anderen Sorten geerntet werden können. Neu sind aber auch Paprika und Tomaten. „Für dieses Jahr werden wir auch unser Kürbissortiment um neue Sorten erweitern“, erzählt Rath, der in den vergangenen Jahren erlebt hat, dass sich das Gewächs bei vielen im Herbst einer besonderen Beliebtheit erfreut.