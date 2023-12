Fotos aus Neuss Das sind die Menschen des Jahres 2023

Verliebt hat sich Semi Akbaba in Özge Dogan schon am ersten Schultag auf dem Humboldt-Gymnasium vor zwölf Jahren, gestanden hat er ihr seine Liebe zwei Jahre später. Am 1. Mai setzt er noch eins drauf. Auf dem Schulhof überrascht Semi seine Özge mit einem Heiratsantrag. Und sie sagt Ja. Die weiteren Persönlichkeiten und Momente des Jahres haben wir in einer Bilderstrecke zusammengefasst.