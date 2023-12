Persönlichkeiten des Jahres in Neuss Menschen, Schicksale, Emotionen 2023

Ein Platz in den Geschichtsbüchern ist Bundestagspräsidentin a.D. Rita Süssmuth schon lange sicher, im Jahr 2023 schreibt die 85-jährige Professorin und CDU-Politikern auch in Neuss Geschichte. Denn der Rat der Stadt ihrer Wahlheimatstadt ernennt sie zur ersten Ehrenbürgerin von Neuss. Der Festakt zur Verleihung dieser Würde wird zu einer Sternstunde der Demokratie, als sie von gelebtem Zusammenhalt in „diesen verworrenen Zeiten, in denen man in Depression versinken könnte“ spricht und davon, Haltung zu zeigen – und durchzuhalten.