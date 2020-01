Die Herrensitzung der Grün-Weiss-Gelben ist am Sonntag, 9. Februar, in der Wetthalle. Einlass ist ab 10 Uhr, Beginn um 11 Uhr. Am Dienstag, 11. Februar, geht es weiter mit der Seniorensitzung in der Stadthalle. Beginn um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Die Damensitzung der KG ist am Sonntag, 16. Februar, in der Wetthalle. Los geht es um 15 Uhr, Einlass ab 13.30 Uhr.