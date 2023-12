Weihnachtsmarkt in Neuss „Besonders beliebt ist der klassische Glühwein“

Während die Kosten für Glühwein generell steigen, seien die Glühweinpreise bei ihnen gleich geblieben, sagt die Veranstalterin Andrea Kremer. Am beliebtesten sei dabei nach wie vor der klassische rote Glühwein (3,50 Euro). Insgesamt sind es vier verschiedene Glühweinsorten, die bei ihnen bestellt werden können. Denn an dem Nachbarstand von Felix Kremer gibt es auch Glühkirsch (4 Euro): „Er wird aus Kirschwein gemacht und hat einen speziellen Geschmack. Sein Aroma ist noch einmal süßer als das des weißen Glühweins“, meint der Junior-Chef. Darüber hinaus würden sie auch immer neue Kreationen ausprobieren: „Wir wollen eine große Auswahl bieten, immerhin hat jeder einen anderen Geschmack.“ Nicht immer gelingt das Experiment: So habe es in einem Jahr auch heißen Hugo gegeben, der nicht so gut angenommen worden ist. „Dagegen ist unser heißer Aperol sehr beliebt“, sagt Kremer. Und für Kinder gibt es auch einen Punsch aus heißem Holundersaft oder Kakao (beides drei Euro.) Generell können alle Heißgetränke auch mit „Schuss“ bestellt werden. Besonders vielseitig zeigt sich da der weiße Glühwein, den es pur für 4 Euro gibt. Mit Gin wird er zum „Ginpunsch“ und mit „Cointreau“ zur „heißen Hexen.“