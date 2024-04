Tipps vom Ernährungsrat im Rhein-Kreis Das sind die besten Rezepte für den Frühling

Beim Ernährungsrat im Rhein-Kreis wird Regionalität großgeschrieben. Doch wer in dieser Jahreszeit Gemüse und Obst aus regionalem Anbau in Neuss kaufen will, wird schnell feststellen: Die Auswahl ist begrenzt. Spargel, Spinat oder Lauchzwiebeln zählen im April zwar zu den Freilandprodukten, die in Deutschland Saison haben, viele andere Gemüsesorten können jedoch erst in den kommenden Wochen und Monaten auf den heimischen Feldern geerntet werden. Nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Reihe an saisonalen Gerichten, welche die Neusser auch im April kochen können. Ernährungswissenschaftlerin Uschi Plitzko, die seit der Gründung im Ernährungsrat aktiv ist, verrät ihre Tipps für die Frühlings-Küche. Denn die Ökotrophologin weiß: „Es muss nicht immer Spargel sein.“