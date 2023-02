Blick in die Reisetrends Die Neusser zieht es wieder ans Meer

Beide Neusser Reisebürobetreiber sind sich sicher, dass man mittlerweile – zumindest pandemiebezogen – wieder sorgenfrei buchen kann, da Einschränkungen zum Infektionsschutz nur noch wenig bis überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Sowohl Ruth Grolms als auch Richard Borkowski raten allerdings zu einer möglichst frühen Buchung: „Je länger man wartet, desto teurer wird es“, weiß Grolms. Zudem biete eine frühe Buchung in vielen Fällen mehr Flexibilität, so Borkowski, da viele Reiseanbieter in diesem Zeitraum noch eine kostenfreie Stornierung, eine sogenannte „Flex-Option“ miteinbeziehen – damit sei man auch vor steigenden Preisen geschützt. So könne man auch bei Unentschlossenheit in der Urlaubsplanung und trotz aller Stabilität auf Nummer sicher gehen.