Für Trödelfans, Nostalgiker und Kinder Das sind die schönsten Flohmärkte in Neuss

Trödelmärkte im klassischen Sinne gibt es in Neuss regelmäßig auch auf dem Gelände der Metro, Jagenbergstraße 6. Von 11 bis 18 Uhr kann dort gestöbert werden. Die nächsten Termine sind immer sonntags am 30. Juni, 28. Juli, 25. August, 29. September, 27. Oktober, 1. Dezember und 22. Dezember. Auch auf dem Platz vor Kaufland, Römerstraße 120, gibt es einen Flohmarkt, der eine Mischung aus Trödel und Neuware bereit hält. Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 30. Mai, und am Donnerstag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr (beides Feiertage). An ausgewählten Sonntagen verwandelt sich auch der Parkplatz vor Möbel Höffner von 11 bis 18 Uhr in einen Trödelmarkt. Die nächsten Termine sind am 16. Juni, 21. Juli, 18. August, 15. September und am 20. Oktober.