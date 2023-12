Rangliste für Neuss Das sind die beliebtesten Baby-Namen des Jahres

Einer der Aufsteiger des Jahres ist demnach der Jungenname Liam. Nach Platz zehn im vergangenen Jahr liegt er nun schon auf dem fünften Platz. „Der Name Liam hat das Potenzial, in den kommenden Jahren der beliebteste Jungenname zu werden“, sagte der Leiter der Erhebung, Patrick Konrad. Bei den Mädchennamen gibt es auf den ersten fünf Plätzen keine Überraschung. Der Name Ella wird aber seit 13 Jahren immer beliebter und liegt nun auf dem sechsten Platz. Neben diesen weitverbreiteten Namen waren den Daten zufolge in diesem Jahr auch außergewöhnliche Vornamen dabei. Neben Kylie-Cheyenne und Maddox-Paul nennt das Portal etwa Yakout, Diamond und Kleopatra.