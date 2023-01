„Bausünden“ der Vergangenheit Wo Neuss eine Schönheitskur braucht

Solche Ecken gibt es einige in Neuss. Als „Bausünde“ werden die meisten davon nicht bezeichnet, wohl aber als Teile der Stadt, die dringend eine Schönheitskur benötigen. Nur beim Neumarkt sind sich all jene einig, die noch das kleinteilige Altstadtquartier kennen, das den Krieg fast unversehrt überstand – und dann ein Opfer modernen Städtebaus wurde. Heute ist der Neumarkt vielleicht ruhig – urban ist er nicht. Und die Ladenlokale sind mindestens so schwer vermietbar wie am benachbarten Meererhof, den Städteplaner heute auch anders konzipieren würden.