Schuljahr 2021/22 in Neuss : So viele Anmeldungen gibt es an weiterführenden Schulen

Für das Schuljahr 2021/22 wurden am Gymnasium Norf insgesamt 180 Schüler für die fünfte Klasse angemeldet. Foto: Andreas Buchbauer

Neuss Wenige Wochen vor den Sommerferien hat die Stadtverwaltung die Anmeldezahlen für die einzelnen Gymnasien, Gesamtschulen und Realschulen vorgelegt. Das ist das Ergebnis.

Der Präsenzunterricht ist wieder angelaufen, die Sommerferien nahen – und damit das neue Schuljahr. Mit Blick darauf legt die Verwaltung in der Sitzung des Schulausschusses die detaillierten Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Neuss vor. Das Gremium tagt am Mittwoch, 2. Juni, ab 17 Uhr in Form einer Videokonferenz via Zoom. An den städtischen Gymnasien wurden demnach 620 neue Fünftklässler angemeldet. Nach den Sommerferien starten am Gymnasium Norf insgesamt 180 Schüler in ihre Zeit an der weiterführenden Schule, am Marie-Curie-Gymnasium sind es 115, am Alexander-von Humboldt-Gymnasium 114, am Quirinus-Gymnasium 106 und am Nelly-Sachs-Gymnasium 105. Am Gymnasium Marienberg sind laut Stadt 97 Schülerinnen aufgenommen worden, darunter 62 mit Wohnort Neuss. Die Gesamtzahl der Aufnahmen in Klasse 5 beträgt daher 717 in Neuss, insgesamt 669 wohnen auch in der Quirinus-Stadt. Am Norbert-Gymnasium-Knechtsteden wurden 19 Schüler aus Neuss in Klasse 5 aufgenommen, an den Gymnasien in Kaarst insgesamt 22.

Hinzu kommen externe Anmeldungen für die Einführungsstufe der gymnasialen Oberstufe an den Gymnasien. Am Quirinus-Gymnasium kommen drei neue Schüler hinzu (bei 118 eigenen Übergängen in Stufe 10), am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gab es 16 Anmeldungen (122), am Nelly-Sachs-Gymnasium drei (110), am Gymnasium Norf einer (136) und am Marie-Curie-Gymnasium ebenfalls einer (96).