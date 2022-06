Shakespeare-Festival in Neuss : Globe-Festival bald zu Ende - das steht noch auf dem Programm

Neuss Die letzte Festival-Woche ist angebrochen, am nächsten Sonntag ist Schluss. Was die Zuschauer noch erwartet und wo es noch Tickets gibt - hier eine Übersicht.

Nachdem das RLT das Globe mit „Shakespeare in Love“ gestern und am Montag bespielt hatte, kommen heute, am Mittwoch, nicht nur Cineasten und Cineastinnen bei „Edward II., Die Liebe bin ich“, einer Filmnacht des Schauspiel Köln im Globe, auf ihre Kosten.

Am Donnerstag, 2. Juni, und Freitag, 3. Juni, bespielt erneut die britische Truppe The HandleBards das Globe. Die Company hat eine abgedrehte und urkomische Fassung von „Romeo & Juliet“ mit im Gepäck, insgesamt drei Mal treten sie damit auf: Donnerst und Freitag um 20 Uhr, und am Freitag zudem um 15 Uhr. Am Samstag, 4. Juni, und Sonntag, 5. Juni, ist die „bremer shakespeare company“ wieder zu Gast im Globe und zeigt die drei Monologe: „Ich, Cinna / Ich, Caliban / Ich, Malvolio“. Der Abschluss des Shakespeare Festivals steht am Samstag, 4. Juni 2022, und Sonntag, 5. Juni 2022, an mit dem türkischen Tiyatro BeReZe. Dieses geht der Frage nach, wie Tyrannen und Mörder nachts ruhig schlafen können. Mit nur zwei Personen auf der Bühne zeigt die Truppe „Macbeth. A Nightmare For Two“ voller Energie, Situationskomik und einer großen Portion Liebe für Absurditäten.