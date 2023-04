Neusser Reaktionen auf Abiprüfungs-Panne „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Eigentlich hätten am Freitag Bauarbeiten im Gymnasium Marienberg stattgefunden. Grund ist ein Problem mit der Rohrleitung, mit dessen Behebung man „nicht bis zu den Sommerferien warten kann“, wie Schulleiter Norbert Keßler betont. Die Arbeiten seien bewusst auf den Freitag gelegt worden – ein eigentlich prüfungsfreier Tag, an dem die Lärmbelastung am ehesten in Kauf genommen werden kann. Die Arbeiter werden nun aber doch nicht anrücken, denn „prüfungsfrei“ gilt für diesen Tag nicht mehr.