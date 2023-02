Neusser Meinungen zum Sofortprogramm Was Kitas wirklich brauchen

Ein guter Anfang, aber da geht noch mehr. So ließen sich die Reaktionen von Neusser Kita-Trägern auf das neue Kita-Sofortprogramm des Landes NRW in wenigen Worten zusammenfassen. Wegen der Komplexität der Thematik lohnt jedoch der Blick ins Detail. Mit jenem „Sofortprogramm Kita“ will die Landesregierung mehr Menschen für eine Beschäftigung in Kindertagesstätten begeistern.