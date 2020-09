Kindertheater-Premiere im RLT Neuss : Grimms Märchen mit Puppen

Neuss Das RLT zeigt „Der Fischer und seine Frau“ für Kinder ab vier Jahre. Dafür hat Regisseur Lutz Großmann die Puppen selbst gebaut. Zudem steht Sarah Wissner auf der Bühne.

„Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will“: Ob dieser Spruch auch zu hören ist, wenn das RLT das Märchen vom „Fischer und seiner Frau“ zeigt? Regisseur Lutz Großmann lacht. „Ich glaube, ich kenne die Vornamen Ilsebill nur durch das Märchen“, sagt er und versichert zusammen mit Eva Veiders, die ihm als Dramaturgin zur Seite steht: „Natürlich kommt der Spruch vor.“

Ansonsten ist vieles ein bisschen anders als bei den vielen anderen Fassungen, die im Theater schon zu sehen waren. „Anfangs war ich etwas zurückhaltend“, sagt Großmann, „denn ich finde, dass man einen eigenen Blick haben muss.“ Für diesen „eigenen Blick“ haben Veiders und Großmann eine Fassung erstellt, die eine Schauspielerin und Puppen vorsieht. „Das Besondere bei uns ist; dass Sarah Wissner Gott spielt“, sagt Großmann. Der Fischer und seine Frau Ilsebill werden von Puppen dargestellt, die er selbst gebaut hat. „Es sind vollgliedrige kleine Menschen in Stoff“, sagt er, allerdings hat er dafür zum ersten Mal die Gesichter genäht, damit sie weich sind. „Und sie können allein sitzen“, betont er, was auch nicht unwichtig sei, da Sarah Wissner, die nicht nur Gott spielt, sondern auch die Puppen bewegt, diese auch mal aus der Hand geben müsse. Doch Wissner ist gelernte Puppenspielerin, hat zudem mit Großmann einen Großmeister als Regisseur an der Seite, der genau weiß, wie Puppen auf einer großen Bühne als Ensemblemitglieder agieren müssen. Denn Großmann ist Puppenspieler, Schauspieler, Regisseur und Puppenbauer in einer Person und als Dozent für Puppenspielkunst an der Hochschule „Ernst Busch“ in Berlin tätig.