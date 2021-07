Frisch renoviert und voller Ideen : Das Neusser Programmkino Hitch öffnet wieder

Neuss Lange war das Hitch-Kino coronabedingt geschlossen, doch am Donnerstag startet der Inhaber den Betrieb wieder. Los geht es mit einer Komödie. Wie er den Lockdown genutzt hat und welche Filme auf dem Plan stehen.

Doch Ritz ist optimistisch und hat schon Pläne, welche Filme er in der nächsten Zeit zeigen möchte. Die Auswahl ist vielseitig: Da wäre etwa ein deutscher Spielfilm von Maria Schrader: In „Ich bin dein Mensch“ geht es um Alma, die für ein Projekt mit einem humanoiden Roboter zusammenleben soll: Er wurde so programmiert, dass er der perfekte Partner für sie ist. Doch macht es Sinn, sich in einen Roboter zu verlieben? Später wird „Percy“ gezeigt, es ist ein Film nach einer wahren Begebenheit, in der ein Kleinbauer gegen den Landwirtschafts-Konzern Monsanto in einen juristischen Streit zieht. Ebenfalls um einen Prozess – oder besser gesagt die Zeit vor dem Prozess – geht es in dem starbesetzten Film „Der Mauretanier“: Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der ohne Anklage in Guantanamo saß. Und dann wäre da noch das Drama „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“, das auf einem Roman von Erich Kästner basiert. Neben „Rosas Hochzeit“ wird es schlussendlich mit „Gaza mon amour“ eine weitere Komödie geben. Die genauen Termine werden nach und nach bekannt gegeben.