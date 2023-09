Musikschule in Neuss Das Programm bis Ende September

Am Samstag, 23. September, gibt es im Romaneum einen Tageskurs der Landesmusikakademie NRW in Zusammenarbeit mit dem Chorverband NRW unter der Leitung von Hayat Chaoui. Sie soll einfache Methoden der Liedvermittlung veranschaulichen und direkt zum Mitmachen animieren. Die Teilnehmenden lernen, mit Fremdsprachen umzugehen, mehrsprachige Lieder sich selbst beizubringen und/oder diese gleich auswendig mitzusingen. Mehrstimmigkeit soll barrierefrei eingeübt werden. Am Ende des Kurses gegen 18 Uhr sind alle Teilnehmenden eingeladen, die einstudierten Lieder in der Kulturnacht zu präsentieren (Anmeldung unter www.Ima-nrw.de). Das Motto des Tageskurses ab 10 Uhr lautet „Song Lines – Singing beyond borders“.