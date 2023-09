Das ändert sich zum Oktober Neusser Stadtbibliothek mit neuen Öffnungszeiten und Gebühren

Längere Öffnungszeiten, eine neue Gebührenordnung und der Beginn der Lesereihe „Neuss liest“: Im Oktober wird so einiges in der Neusser Stadtbibliothek passieren. Zum einen wird sie ab dem 1. Oktober ihre Türen dienstags, mittwochs, freitags und samstags schon ab 10.30 Uhr öffnen, donnerstags schon um 9 Uhr. Außerdem gibt es zusätzliche servicefreie Öffnungszeiten am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 13 bis 17 Uhr . Dann können Medien (ausgenommen Spiele, MINT-Medien, Gegenstände aus der Bibliothek der Dinge sowie aus den Bücher- und Medienkisten) ausgeliehen und zurückgebracht werden sowie die Arbeitsplätze genutzt werden.