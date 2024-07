Tribünengebäude, Wetthalle, Globe und Totalisator Millionen-Investition in Gebäude am Neusser Rennbahnpark

Der kostenfrei zu nutzende Parkplatz an der Rennbahn wird voraussichtlich schon nach dem Neusser Schützenfest gesperrt. Anders können die umfangreichen Bauarbeiten an den vier Gebäuden im sogenannten Kulturanger der Landesgartenschau nicht sicher organisiert werden, die danach anstehen. Die Koordination der Bauarbeiten sei eh schon ein Mega-Projekt, sagt Bürgermeister Reiner Breuer, denn es geht um vier Gebäude auf engem Raum: „Haus am Rennbahnpark“, Wetthalle, Globe-Theater und den ehemaligen Totalisator. Sieben Millionen Euro wurden der Landesgartenschau GmbH bewilligt, um diese „eventtauglich“ zu machen.