„Schützenfest light“ in Neuss : Unter diesen Voraussetzungen dürfen Gäste teilnehmen

Neuss Uedesheim, Norf und Grefrath erleben im September ein „Schützenfest light“. Dabei dürfen teilweise auch Gäste teilnehmen. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Von Christoph Kleinau

Die im Mai noch mit verhaltenem Optimismus gestartete und mit vielen Enttäuschungen verbundene Schützenfest-Saison geht in die Schlussgerade. Und nicht nur im Süden versuchen die Schützen, das Beste aus der Situation zu machen, sondern auch in Grefrath.

Georg Nellen gibt Freitag Details zur Spätkirmes bekannt. Foto: Christian Fiebig

Dort wird das an Pfingsten abgesagte Schützenfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft vom 17. bis 19. September in reduzierter Form nachgeholt – mit großem Zapfenstreich und Jubilarehrung am Freitag, Vorbeimarsch und Abendkonzert am Samstag und einem Zeltgottesdienst am Sonntag. Teilnehmen dürfen nur Geimpfte, Genesene oder aktuell negativ auf das Coronavirus Getestete – und eingelassen wird nur, wer sich bis Freitag (10. September) schriftlich mit einer Mail an Bruderschaft.Grefrath@web.de anmeldet. Es finden Eingangskontrollen statt.

Zeitgleich mit den Grefrathern will auch die Norfer St.-Andreas-Bruderschaft am 18. und 19. September ihre Spätkirmes feiern. Geplant sind der Gang zum Friedhof am Samstag, der in einem Biwak am Schießstand am von-Waldthausen-Stadion ausklingt, sowie einer Messe mit anschließendem Zapfenstreich am Sonntag. Details dazu will Brudermeister Georg Nellen am Freitag, 10. September, bekannt geben, wenn die Mitglieder ab 19 Uhr in der Aula der Gesamtschule Norf zur Generalversammlung zusammenkommen. Die Teilnahme dort ist nur Geimpften, Getesteten und Genesenen erlaubt.

Eine große Parade wird es in diesem Jahr nicht geben. Foto: Andreas Endermann/Endermann, Andreas